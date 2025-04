Fluminense x RB Bragantino: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Bragantino neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre terá transmissão pela Rede Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor viveu uma semana intensa. A derrota de 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia no Brasileirão, gerou a demissão do técnico Mano Menezes. Mas, na terça-feira, o clima ficou melhor após triunfo por 1 a 0 sobre o Once Caldas, na Colômbia, pela estreia na Sul-Americana.