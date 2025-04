Choque de realidade e perda da mãe 'travaram' Carlinhos no Flamengo

Revelado pelo Corinthians, Carlinhos viveu altos e baixos na carreira e, de uma hora para outra, deu uma guinada ao ser vice-artilheiro do Campeonato Carioca de 2024 pelo Nova Iguaçu. O destaque no Estadual o fez ser contratado pelo Flamengo para ser uma sombra de Pedro e Gabigol, mas a mudança drástica gerou um choque de realidade que, somado à perda da mãe, "travou" seu rendimento no Rubro-Negro e o fez ser emprestado ao Vitória, adversário de hoje, às 18h30, no Barradão (BA).

O que aconteceu

O UOL conversou com pessoas do clube que conviveram com Carlinhos. Humilde, o atacante foi abraçado pelos companheiros e funcionários desde o início. Tite aprovou sua contratação e também foi uma espécie de "paizão" do jogador.

Carlinhos fazia questão de ir treinar no Ninho do Urubu até mesmo nas folgas. Demonstrava determinação para agarrar a oportunidade.