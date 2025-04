Donelli se vê mais confiante no Corinthians e celebra vitória sem sofrer gols

Titular do Corinthians na ausência de Hugo Souza, Matheus Donelli celebrou a vitória sobre o Vasco, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro destacou a importância do resultado e o fato de não ter sofrido gols.

"Vitória muito importante. É muito importante vencer logo após uma derrota para cortinar com a confiança 100%. Não é porque vencemos por 3 a 0 que tudo está certo. E não é porque perdemos o último jogo que está tudo errado. Então, a gente tem que tocar em cada detalhe. Temos muito a evoluir e dar sequência nesse bom trabalho", disse.

"Muito feliz com o jogo. Feliz com todo desempenho da equipe, não só o meu. Importante vencer e não sofrer gols. Meu trabalho é o mesmo, independente se eu estou jogando ou no banco. Sempre estive pronto para ajudar. Feliz. Estou cada vez mais à vontade e confiante para ajudar a todos", ampliou.