Palmeiras conta com retornos enquanto Abel briga por fim de 'invenções'

O Palmeiras pode contar com a volta dos meio-campistas Raphael Veiga e Aníbal Moreno para o duelo de hoje contra o Sport, pela 2ª rodada do Brasileirão. O retorno da dupla é um primeiro alívio para Abel Ferreira.

Mais opções ao professor

Veiga e Aníbal estão recuperados de traumas na lombar e no ombro, respectivamente. O camisa 23 sofreu a lesão no jogo contra o Botafogo, enquanto o argentino ficou fora de ação depois da final do Paulistão. Ambos não atuaram na estreia da Libertadores, mas participaram sem restrições dos últimos treinos

Eles ficam à disposição após Abel ter desabafado sobre baixas no elenco no Peru. O Alviverde penou, mas bateu na última quinta o Sporting Cristal por 3 a 2, fora de casa, em jogo com mudanças no esquema tático e em peças no time titular.