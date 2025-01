Tiago Volpi comenta rejeição no Grêmio e afirma: "Vivo o auge da minha carreira"

APRESENTAÇÃO OFICIAL ??? Daqui a pouco, o goleiro Tiago Volpi concede entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Acompanhe ao vivo pela GrêmioTV!

E quando questionado sobre o momento atual de sua carreira, após passar duas temporadas no Deportivo Toluca, do México, Tiago Volpi afirmou viver a sua melhor fase.

"Pela idade que eu tenho hoje, com 34 anos, acredito que eu viva o auge da minha carreira. Tanto no ápice técnico como no ápice físico também. Venho de dois anos jogando em alto nível no Toluca e hoje a decisão de vir para o Grêmio me dá essa segurança por tudo o que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu tenho totais condições de vestir essa grande camisa onde passaram grandíssimos goleiros e poder fazer a minha história dentro do clube também", comentou o goleiro.