São Paulo encaminha contratação do lateral português Cédric Soares, ex-Arsenal

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais opções na lateral direita, setor que conta, no momento, com dois jogadores. Igor Vinícius é o atual dono da posição, e Moreira surge como substituto imediato. O problema é que o garoto formado em Cotia tem sofrido com lesões desde que foi promovido ao profissional e, com isso, o português surge como uma boa alternativa para compor o elenco.

A diretoria são-paulina e o português já vinham conversando nos últimos dias sobre um possível acordo. O lateral, inclusive, assistiu a vitória de 1 a o do Tricolor sobre o Guarani, no Morumbis, na última quinta-feira.

Se a contratação for concretizada, Cédric será o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. O meia Oscar e o lateral equerdo Enzo Díaz chegaram ao clube, que também negocia com Wendell.