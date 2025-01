Veja como foi o único clássico de Oscar pelo São Paulo contra o Corinthians

O único clássico de Oscar pelo São Paulo contra o Corinthians ocorreu no dia 21 de junho de 2009, quando o Tricolor foi superado pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão daquele ano.

No entanto, apesar da derrota, o meio-campista entrou aos 29 da etapa final e precisou de apenas seis minutos para dar uma bela assistência de calcanhar para Richarlyson marcar o único tento do time na partida.

A assistência foi a primeira das três que Oscar anotou em 2009 com a camisa do São Paulo durante sua curta passagem pelo clube. As outras duas aconteceram nas partidas contra Náutico e Coritiba, respectivamente.