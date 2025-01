Rumo ao Santos, Tiquinho Soares se despede do Botafogo: 'Fui muito feliz'

Acertado com o Santos, Tiquinho Soares utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira (24) para se despedir do Botafogo.

"Chegou o dia de me despedir deste grande Clube. Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa, clube aonde fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês", escreveu.

"Aos meu pequeninos fãs, obrigado por todo o carinho, vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos... Muito obrigado", completou.