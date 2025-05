Vasco e SAF protocolam plano para recuperação judicial do clube

Em um passo muito importante para equacionar suas dívidas, o Vasco e a SAF do clube anunciaram nesta terça-feira a protocolização do plano de recuperação judicial do Cruzmaltino.

A medida apresenta as propostas e medidas do Vasco para que o clube consiga cumprir com suas obrigações perante aos seus credores, além de estabelecer de forma segura as bases para a reestruturação financeira do Gigante da Colina.