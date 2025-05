Dudu foi ótimo, mas é óbvio que será um erro se o Galo o contratar

Mas, francamente, está na cara que, hoje, ele não consegue mais entregar futebol compatível com times da primeira prateleira.

Não à toa o Palmeiras, clube do qual ele é ídolo, sim, o dispensou sem cerimônia no ano passado.

E não à toa ele vinha sendo banco do Cruzeiro, armando grande confusão com o bom técnico Leonardo Jardim, o que culminou na sua saída do clube celeste.

Por isso considero que o Atlético-MG cometerá grande erro se contratar o atacante, algo que já é dado como certo em Belo Horizonte.

Principalmente se receber o gordo salário que o amigo PVC informou aqui no UOL.

Pois está na cara que ele receberá mais pelo nome e pelo que já fez no futebol do que pelo que ainda pode entregar em campo.