Seabra valoriza entrega do Bragantino em vitória e fala sobre estrutura de novo estádio

Nesta segunda, o Bragantino fez sua primeira partida no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, sua nova casa enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas. Seabra elogiou a nova estrutura do lugar alugado pelo Massa Bruta.

"A estrutura do novo estádio também é excelente. O gramado tem um altíssimo nível, com um ambiente muito acolhedor para o torcedor. Trabalhar em um lugar assim conquista o profissional", analisou Seabra.

Com a vitória diante do Mirassol, o Bragantino alcançou a vice colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos em sete jogos. O próximo compromisso do Massa Bruta na competição é neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visitará o Grêmio, em Porto Alegre.