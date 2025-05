Champions com calendário brasileiro castiga Inter e Barça na semifinal

Internazionale e Barcelona disputam a primeira vaga na final da Champions League, que será disputada dia 31 de maio, em Munique.

Os dois semifinalistas entram em campo em Milão para seus jogos de número 12 nos últimos 36 dias.

Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões, dois dos semifinalistas jogaram dez vezes no intervalo de um mês, situação quase exclusiva do calendário do Brasil.