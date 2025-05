Flamengo defende invencibilidade da defesa fora de casa na Libertadores

O Flamengo disputa nesta quarta-feira contra o Central Córdoba, da Argentina, seu último compromisso como visitante na fase de grupos da Libertadores. Além da necessidade de vitória por conta da classificação, o time carioca pretende manter um importante retrospecto em partidas longe do Rio de Janeiro.

Na edição 2025 da Libertadores, o Flamengo ainda não perdeu como visitante. Ainda por cima, o time do técnico Filipe Luís não levou gol nesses jogos no exterior ? venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 na Venezuela e empatou com a LDU por 0 a 0 no Equador.