Dois clubes brasileiros podem se classificar nesta rodada na Sul-Americana

O Flu vive a mesma situação: garante ao menos a vaga nos playoffs se ganhar sua partida e o terceiro colocado do Grupo F não vencer. O Tricolor carioca ocupa atualmente a liderança, com sete pontos, seguido pelo Once Caldas, com seis, Unión Española, com dois, e GV San José, com um. Se vencer o lanterna na quinta e o Unión tropeçar diante do Once Caldas, o Fluminense confirma a classificação antecipada.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Braithwaite comemora gol marcado pelo Grêmio contra o Sportivo Luqueño na Sul-Americana Imagem: DANIEL DUARTE/AFP

No entanto, ambos os clubes ainda terão de brigar para avançar direto às oitavas. Eles ainda não têm como confirmar a liderança com duas rodadas de antecedência e não poderão apenas cumprir tabela se quiserem pular a fase de playoffs.

Já os demais brasileiros não contam com vaga encaminhada em seus grupos. O Vitória soma dois pontos e está em terceiro da chave B; o Corinthians tem quatro pontos e está em terceiro do Grupo C; o Cruzeiro segue zerado e amarga a lanterna da chave E; o Vasco, com cinco pontos, fica em segundo do Grupo G pelo saldo de gols; e o Atlético-MG, também com cinco, ocupa a ponta da chave atualmente por levar a melhor no critério de desempate.

Jogos dos brasileiros na 4ª rodada