Dudu revela "conversa adiantada" com o Atlético-MG e esclarece saída polêmica do Cruzeiro

"Acho que isso é uma grande mentira (pedido para Jardim sair). Eu tenho grandes relações com treinadores que eu fui treinado, tanto que depois que surgiram essas mentiras, os próprios treinadores me ligaram e me deram apoio. O próprio Diniz, com quem trabalhei pouco tempo, virou um grande amigo meu. Fico feliz por eles terem me ligado, mandado mensagem para mim porque sabem que eu não sou esse tipo de jogador", pontuou.

Dudu ainda lamentou a saída precoce do Cruzeiro e admitiu que a declaração sobre o pouco tempo de jogo, dada após uma derrota para o Palestino, na Sul-Americana, ocorreu em um momento inoportuno.

"Infelizmente, o projeto no Cruzeiro não deu certo. Isso acontece, é do futebol. Eu tenho um grande respeito pelo clube e continuarei tendo esse respeito. Eu agradeci o Pedrinho por ter me aberto as portas, por ter me respeitado. Fico triste por não dar continuidade no projeto ambicioso do clube, mas estou com a consciência leve de que não fiz nada de errado", afirmou.

"Se você perguntar para qualquer jogador, nenhum quer ser reserva. Eu posso ter errado no timing da entrevista, não deveria ter falado aquilo depois de uma derrota. Mas junta que a gente está chateado, no banco de reservas e às vezes a gente erra. E eu reconheci isso para o Pedrinho, para o Mattos e para o treinador. Mas eu não me senti à vontade de permanecer em um lugar que o ambiente já não era mesmo da minha chegada. Conversei com meus representantes e com a minha família e vi que o melhor caminho era uma rescisão de contrato boa para mim e para o Cruzeiro. Se eu fosse um jogador mercenário, poderia estar no Cruzeiro treinando e recebendo meu salário", destacou.