Goleado no final de semana, próximo rival do Fluminense amarga série negativa

Curiosamente, a sequência negativa do San José começou justamente no duelo de ida contra o Fluminense pela Sul-Americana. No estádio do Maracanã, o time carioca impôs ao adversário uma goleada por 5 a 0.

No jogo mais recente pelo Campeonato Boliviano, o San José voltou a sofrer um revés por larga margem de gols: foi superado no domingo pelo Blooming por 5 a 1.

Na classificação, o San José está longe da briga pelas primeiras colocações na Bolívia. O time é o sétimo colocado no torneio local, com sete pontos em seis jogos. O Always Ready lidera a competição, com 18 pontos.

No grupo E da Sul-Americana, o San José é o lanterna, com somente 1 ponto em 3 rodadas, enquanto o Fluminense lidera com 7 pontos.