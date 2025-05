Vojvoda recebe homenagem do Fortaleza por atingir marca de 300 jogos

Além da exposição, Vojvoda e seus companheiros ganharam quadros especiais simbolizando a marca. Emocionado, o comandante revelou ter ficado surpreso com a homenagem recebida.

"A verdade é que eu não esperava isso, tudo é o tempo, quando você vê através do tempo, vê as coisas muito mais claras, é assim, mas estamos no dia a dia e não podemos desfrutar muito. Às vezes é importante parar e ver isso. Agora é trabalhar. Muito obrigado", agradeceu o treinador ao final da homenagem.

A história de Vojvoda com o Fortaleza completa quatro anos neste mês de maio. Ao todo, são 299 jogos, 143 vitórias, 75 empates e 81 derrotas. O treinador conquistou o Tricampeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e o bi da Copa do Nordeste (2022 e 2024). Ele também possui três classificações para a Libertadores, uma final de Sul-Americana, dois G4 do Campeonato Brasileiro e um terceiro lugar da Copa do Brasil.

No ano passado, o Vojvoda se tornou o técnico com mais jogos da história do Fortaleza, ultrapassando Moésio Gomes, com 232 partidas.