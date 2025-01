Lesão de Gustavo Henrique acirra concorrência na zaga do Corinthians; veja cenário

O zagueiro Gustavo Henrique lesionou o músculo adutor da perna direita durante os treinos de pré-temporada e deve desfalcar o Corinthians pelos próximos compromissos do Campeonato Paulista. A contusão do beque acirrou ainda mais a disputa por uma vaga na zaga do Timão.

Titular absoluto, André Ramalho deve seguir normalmente na equipe. Para atuar ao lado do experiente defensor, o técnico Ramón Díaz tem Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca como opções.

O primeiro é o favorito a herdar a posição de GH, já que atuou como titular contra o Velo Clube, quando a comissão técnica levou a campo os principais jogadores.