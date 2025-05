Classificação NBA: veja pontuações após o dia 06/05/2025

? NBA (@NBA) May 7, 2025

No outro jogo do dia, o Golden State Warriors perdeu Stephen Curry com lesão na coxa no início do segundo quarto mas contou com 24 pontos de Buddy Hield, 18 de Draymond Green e um quase triplo duplo de Jimmy Butler (20 pontos, 11 rebotes e oito assistências) para vencer o Minnesota Timberwolves no Target Center.

Com o triunfo dos Warriors, pela primeira vez na história todos os quatro visitantes venceram o jogo 1 da semifinal de conferência dos playoffs da NBA, já que New York e Denver venceram Boston e Oklahoma, respectivamente.