Luis Enrique projeta duelo contra o Arsenal e fala sobre a forma de jogo do PSG: "Como ir ao cinema"

O primeiro encontro entre os clubes, na última terça-feira, terminou com vitória do PSG na casa do rival, por 1 a 0, com um gol de Dembelé.

No PSG desde a metade de 2023, Luis Enrique deu uma cara nova à equipe francesa. Desde a sua chegada, o clube mudou a política de contratações, vem tendo resultados em campo e, caso atinja a final da Champions, terá o melhor desempenho na competição na história do clube, empatado com o do ano de 2020, em que também foi à decisão.

O treinador falou sobre os objetivos da equipe para o duelo contra os Gunners e também destacou fatores que podem ser decisivos para um triunfo.