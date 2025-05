Desde a sua morte, reportagens e artigos de opinião buscam traduzir a importância cultural do papa Francisco, aqui no Brasil e em todo o mundo. Seja pelas roupas que vestiu e que escolheu não vestir, seja pelos hábitos que levou ao Vaticano ou até as reformas que conseguiu fazer numa instituição milenar, como é a Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio mobiliza sentimentos e sensações. As pessoas não são feitas apenas de ideias.

O conclave, ritual de escolha da nova liderança espiritual de 1 bilhão e meio de pessoas no planeta, começa hoje e o assunto já ocupa espaço nos noticiários. Quando leio ou escuto de lideranças progressistas que o assunto nem deveria receber essa atenção toda, consigo entender melhor a dificuldade crescente que o campo tem de conversar com determinados setores da sociedade. É preciso buscar janelas, não espelhos.

Tudo isso é importante: as homenagens nos cartazes, o choro emocionado na frente da TV, centenas de quilômetros longe de Roma. Talvez não para mim ou para você, mas para alguém é. E é este alguém que deveria ser o centro do interesse de quem se propõe a buscar o diálogo em favor de uma sociedade radicalmente melhor para todas as pessoas ao mesmo tempo. Todas é isso, todas, não uma lista dos melhores amigos. Ou de quem concorda em tudo comigo.