Vasco e Grêmio miram a liderança e o Cruzeiro aposta últimas fichas na Sul-Americana

Vasco e Grêmio voltam a campo nesta quarta-feira para a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O objetivo é se manter na briga pela liderança, única posição que garante vaga direta às oitavas de final. O Cruzeiro, com chance mínima de buscar a liderança, tenta se manter vivo para avançar aos playoffs.

O Vasco entra em campo às 19h em visita ao Puerto Cabello-VEN, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. O time carioca tem cinco pontos no Grupo G e briga pela ponta com o Lanús, da Argentina. O Puerto Cabello, com apenas um ponto, está na lanterna (4º). No primeiro encontro, no Rio, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Vegetti.

Mais tarde, às 21h30, o Grêmio enfrenta o Atlético Grau-PER, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Com sete pontos no Grupo D, os gaúchos também estão na disputa pela liderança contra um time argentino: Godoy Cruz. Já os peruanos amargam a lanterna com um ponto. Em Porto Alegre (RS), o Grêmio superou o Atlético Grau por 2 a 0, com gols de Cristian Olivera e Arezo.