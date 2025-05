Alpine confirma entrada de Colapinto no lugar de Doohan por cinco GPs na F-1

A boa performance mesmo num curto intervalo na F-1 chamou a atenção das equipes. Apesar disso, o argentino não conseguiu uma vaga de titular para 2025. Nas últimas semanas, porém, seu nome voltou a ganhar força na categoria, culminando no anúncio do piloto, que completará 22 anos no fim do mês.

"Depois de analisar as primeiras corridas da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas. Com a concorrência tão acirrada este ano e com um carro competitivo, que a equipe melhorou drasticamente nos últimos 12 meses, estamos em uma posição em que vemos a necessidade de alternar nossa formação", disse Briatore, já projetando a temporada 2026, quando a F-1 passará por grande mudança estrutural em seus motores.

"Sabemos que a temporada 2026 será importante para a equipe e fazer uma avaliação completa e justa dos pilotos nesta temporada é a coisa certa a fazer para maximizar nossas ambições no próximo ano. Continuamos a apoiar Jack na equipe, pois ele tem agido de forma muito profissional em sua função de piloto de corrida até agora nesta temporada. As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, após esse período, avaliaremos nossas opções."

Feliz pelo anúncio, Colapinto garantiu estar pronto para passar por esse período de avaliação. "Eu me mantive atento e estou o mais preparado possível com o programa de testes de apoio à corrida da equipe, assim como no simulador em Enstone (onde se localiza a fábrica da equipe). Farei o meu melhor para acelerar rapidamente e dar tudo de mim para obter os melhores resultados possíveis ao lado de Pierre."

Com a decisão da Alpine, Doohan segue fazendo parte do time, como reserva imediato dos titulares. Em comunicado da equipe, o australiano de 22 anos lamentou a decisão. "Serei eternamente grato à equipe por me ajudar a realizar esse sonho. Obviamente, este último capítulo é difícil para mim porque, como piloto profissional, naturalmente quero estar correndo", declarou. "Por enquanto, vou manter a cabeça baixa, continuar trabalhando duro, assistir com interesse às próximas cinco corridas e continuar perseguindo meus próprios objetivos pessoais."

MUDANÇA NO COMANDO