Al-Nassr x Al-Ittihad: veja prováveis escalações e onde assistir ao Saudita

Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam pelo topo do Campeonato Saudita nesta quarta-feira. O clássico será disputado no Al-Awwal Park, em Riade, às 15h (de Brasília), pela 30ª rodada do torneio.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).