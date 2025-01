Gustavo Henrique sofre lesão muscular e vai desfalcar o Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, deve desfalcar o Corinthians por pelo menos duas semanas.

O que aconteceu

Gustavo Henrique sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada. A lesão na coxa do jogador foi informada pela própria comunicação do clube.

Para esse tipo de lesão, o tempo médio de recuperação é de duas semanas. No pior dos cenários, a depender do grau, ele poderá ser baixa por mais de um mês.