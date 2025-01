Corinthians vence de novo e iguala recorde na volta de Palacios após 1 ano

O resultado fez o Corinthians igualar sua maior sequência de vitórias neste século — o clube venceu suas últimas dez partidas. O número leva em consideração os jogos do fim do Brasileirão 2024 até este início de Paulistão. A última vez que o Timão havia alcançado tal marca ocorreu em 2001.

Classificação e jogos Paulista

O Corinthians lidera o Grupo A, com 9 pontos e 100% de aproveitamento no estadual. Já o Água Santa é o lanterna do Grupo C e ainda não pontuou.

No domingo (26), o Timão visita o São Paulo no Morumbis, pela 4ª rodada da fase de grupos, às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Água Santa receberá o Bragantino na Arena Inamar, em Diadema, no sábado (25), às 16h.

Como foi o jogo

O Corinthians dominou e controlou a maior parte da primeira etapa. A equipe alvinegra abriu o placar e apostou na bola parada para ampliar. Primeiro, Alex Santana aproveitou um erro de posicionamento da defesa do Netuno para fazer o primeiro após cobrança de escanteio. Depois, João Pedro Tchoca marcou o dele ao desviar um cruzamento de Igor Coronado. O único momento de real perigo do Água Santa terminou em gol, numa batida de fora da área de Netinho.