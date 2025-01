Gui Santos faz a melhor partida de sua carreira na NBA

O nosso @guisantos_4 cada vez mais consolidado na rotação dos Warriors! ? ??#DubNation pic.twitter.com/XwiGTFQpkM

? NBA Brasil (@NBABrasil) January 23, 2025

Na última semana, o brasileiro fez sua primeira partida como titular na NBA, contra o Minnesota Timberwolves. Os Warriors venceram por 116 a 115, com cinco pontos, sete rebotes e três assistências de Gui Santos. O ala teve problemas com faltas no início da partida e isso acabou prejudicando sua minutagem total no jogo.

Gui Santos jogou pelo Minas Tênis Clube no NBB, tendo bastante destaque tanto na liga nacional quanto em partidas pela Seleção Brasileira. Em 2022, se declarou para o Draft da NBA, sendo escolhido pelo Golden State Warriors na segunda rodada (55ª escolha geral).

Nos Warriors, Gui Santos foi transferido para a G-League (liga de desenvolvimento da NBA), jogando pelo Santa Cruz Warriors. De 2022 a 2024, o brasileiro chegou a ter algumas participações nos jogos da equipe principal. Nesta temporada, devido ao seu destaque pelo Santa Cruz Warriors, o head coach Steve Kerr o incluiu definitivamente no elenco principal. Até hoje, Gui Santos jogou 19 partidas, tendo uma média de 3.3 pontos por jogo, 2.1 rebotes e 1.1 assistência.

O próximo jogo do Golden State Warriors será nesta madrugada de quinta para sexta-feira contra o Chicago Bulls. Os Warriors ocupam a 11ª colocação da Conferência Oeste com 21 vitórias e 22 derrotas.