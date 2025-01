Barcelona tropeça de novo na Liga e pode ver Real disparar na liderança

Neste sábado, em partida válida pela 20 rodada da Liga Espanhola, o Barcelona empatou com o Getafe por 1 a 1 no Coliseum Alfondo Pérez, ficando assim a 5 pontos de distância do líder Atlético de Madrid. Os gols do empate foram marcados por Kounde para o Barça, e Arambarri para a equipe da casa.

O time catalão vem de uma sequência negativa na competição, tendo apenas três vitórias nas últimas dez partidas, e agora soma 39 pontos, ocupando a terceira colocação da Liga. A distância para a liderança pode aumentar para sete pontos caso o Real Madrid vença o Las Palmas neste domingo (19) —o time merengue soma 43 e pode ir a 46.

O Getafe ganha um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Agora com 20 pontos, a equipe subiu uma posição e está no momento na 16ª colocação