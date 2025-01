Vaquinha da Gaviões para quitar Neo Química Arena atinge R$ 35 milhões

A campanha apresentou números expressivos no início e chegou a alcançar R$ 10 milhões um dia após o lançamento oficial. No entanto, as doações vieram em ritmo mais baixo nas últimas semanas.

Quando lançada, de acordo com Alexandre Domênico Pereira (Alê), presidente da Gaviões da Fiel, a vaquinha contabilizou dois milhões de acessos nos primeiros quinze minutos. Devido à alta demanda, o site chega a sair do ar em alguns momentos.

No projeto da Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube ou dos torcedores. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

Ao todo, o Corinthians pagou R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo de 2024 para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais. Segundo o acordo vigente, a dívida começará a ser paga de fato pela agremiação em 2025, com prazo até 2041.

Veja abaixo a nota publicada pela Gaviões da Fiel

"Iniciamos esta campanha em um momento desafiador somado ao fim da temporada de jogos e período de datas festivas. Tivemos apenas uma partida na Neo Química Arena e, após isso, não tivemos mais a arquibancadas pulsando. Nossa campanha seguiu apenas nas redes sociais com a força da nossa história e da nossa paixão pelo nosso Coringão.