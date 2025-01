Fã de Fagner, Caipira se destaca pelo Corinthians nos primeiros jogos da Copinha

O lateral direito Gabriel Caipira é um dos destaques do Corinthians nesse início de Copinha. O defensor de 19 anos, que tem Fagner como uma de suas inspirações, distribuiu duas assistências nos dois primeiros jogos da equipe na edição deste ano.

"Me inspiro no Fagner, por tudo que ele fez pelo Corinthians, e o Arnold, do Liverpool... vejo muitos jogos dele", disse Caipira à imprensa antes da Copinha começar.

Conhecido pelo estilo ofensivo, de bastante apoio ao ataque, Caipira foi relacionado na Copa São Paulo de 2024 como ponta, mas tem como preferência atuar na lateral. O jovem chegou a atuar pelo lado esquerdo na Copinha de 2023.