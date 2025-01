Com desfalques, Palmeiras faz primeiro treino no gramado da pré-temporada de 2025

Piquerez e Zé Rafael seguiram cronograma individualizado e realizaram atividades na parte interna do centro de excelência. O uruguaio está em processo de transição física após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo, feita em julho.

O atacante Bruno Rodrigues segue recuperação de cirurgia no joelho esquerdo e realizou tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance. Na reta final da última temporada, o jogador fez alguns trabalhos com bola, no campo, mas separado do restante do elenco.

O Palmeiras treina em dois períodos nesta semana e se prepara para a estreia no Campeonato Paulista. O Verdão entra em campo no dia 15 para enfrentar a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.