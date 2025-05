São Paulo perde para o Fluminense e deixa o G8 do Brasileiro sub-20

O São Paulo perdeu para o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Marlon e Vagno marcaram os gols do duelo.

Com a derrota, o Tricolor Paulista caiu da oitava para a décima colocação, ainda com 12 pontos conquistados. O Fluminense foi a 11 pontos, subiu para a 12ª posição e encostou no próprio São Paulo.

A equipe paulista volta a campo neste sábado, contra o Tanabi, pelo Campeonato Paulista sub-20. Já o Flu joga na próxima terça-feira, contra o Botafogo, pelo Brasileiro da categoria.