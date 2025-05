Garro faz primeiros trabalhos com bola, e Corinthians treina para pegar o Mirassol

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira, após o empate com o América de Cali, pela Sul-Americana, e iniciou a preparação para o jogo contra o Mirassol. O Timão teve uma grata novidade em campo durante as atividades: Rodrigo Garro.

O argentino, que se recupera de uma tendionopatia patelar, realizou os primeiros trabalhos com bola sob orientação dos fisioterapeutas Bruno Gorgatte e Amil Henrique. O meia, que está afastado dos gramados desde a final do Paulistão, ainda se encontra em estágio inicial de recuperação.

Enquanto isso, os titulares na partida desta terça-feira fizeram uma atividade regenerativo na parte interna do CT. Já os demais foram a campo e trabalharam passes e marcação pressão, enquanto os goleiros treinaram em outro campo ao lados dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.