Neymar assiste vitória do Santos no Brasileiro sub-20 e é homenageado por filho de Robinho

Nesta quarta-feira, Neymar acompanhou a vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Grêmio, no CT Rei Pelé, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O meia-atacante assistiu ao jogo na arquibancada, acompanhado por membros da comissão técnica de Cleber Xavier.

Os dois primeiros gols dos Meninos da Vila foram anotados por Luca Meirelles, atacante que já soma partidas no elenco profissional. Robinho Jr. fechou a conta e comemorou igual a Neymar. O astro, aliás, tem ajudado bastante o filho de Robinho, que está com 17 anos.

Com o resultado, o Peixe encerrou um jejum de sete partidas sem vencer na temporada. Na liga nacional, a equipe subiu para a oitava colocação, com 13 pontos. O Grêmio está em 17º, com oito.