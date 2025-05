Pedro Raul diz que falta de sequência atrapalhou em passagem pelo Timão

A conversa com o executivo de futebol do Vozão, Lucas Drubscky, foi um dos pontos importantes para que Pedro Raul sentisse confiança no projeto.

Chegou um momento em que eu senti que precisava resgatar isso em mim. Eu senti esse respaldo e confiança do Ceará para vir pra cá e isso fez com que essa adaptação fosse rápida para eu já responder dentro de campo.

Pedro Raul

No Ceará, o atacante busca voltar à melhor fase, como esteve em 2022, ano no qual foi o vice-artilheiro do Brasileirão pelo Goiás, com 19 gols. Com quatro bolas na rede, Pedro Raul está na briga pela artilharia do torneio em 2025.

