Hernan: Zubeldía 'tira leite de pedra' e ganha moral no São Paulo

O colunista explicou que o treinador ganhou pontos no Tricolor ao conseguir reconstruir o time no momento em que protagonistas como Lucas, Oscar e Pablo Maia estão fora.

O Zubeldía dá muita moral para o André Silva, o Ferreirinha voltou bem, não tem Lucas, não tem Oscar e o time consegue ser competitivo. Ele traz o Marcos Antônio para o lado do Alisson e cria uma dupla de volantes até o Pablo Maia voltar. Então, o Zubeldía se reinventar na questão tática tem surpreendido de maneira positiva a diretoria do São Paulo.

A minha apuração é em relação ao todo, ao time, às deficiências do elenco, aos desfalques, e ele está conseguindo tirar leite de pedra.

André Hernan

Se antes o clima era de desconfiança no Morumbi, o manuseio do elenco e os bons resultados mudaram a percepção a favor de Zubeldía.

Hoje, ele é um técnico que é visto não só como bom no dia a dia, bom no trato, bom no campo, mas também está sabendo utilizar as peças com pouco recurso que ele tem.