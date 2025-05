Onde assistir aos jogos de Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Wild em Roma

Representantes do Brasil no Aberto de Roma (WTA 1000 e Masters 1000), Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Wild estreiam nesta quinta-feira no torneio em quadras de saibro. Todos os duelos terão transmissão da ESPN e Disney+.

Número 22 do ranking feminino, Bia Haddad enfrentará a tcheca Marie Bouzkova, 53ª do ranking. A partida está prevista inicialmente para começar por volta das 11h40 (de Brasília) ? todos os horários podem sofrer mudanças devido ao andamento da programação diária.