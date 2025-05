Herói, Cuiabano chega a décima participação em gols pelo Botafogo

Situação do Botafogo

O Botafogo sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Carabobo-VEN, nesta terça-feira, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Vitinho e Cuiabano, nos acréscimos, marcaram os tentos do Glorioso.

Com o resultado, os alvinegros foram a seis pontos, mas seguem em terceiro no Grupo A. Já os venezuelanos continuam com apenas um, na lanterna do grupo.

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta aos gramados no domingo (11) para enfrentar o Internacional, às 20h, no Nilton Santos. O Glorioso é, atualmente, o 12º colocado, com oito pontos.