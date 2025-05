Sem Renato, Fluminense embarca para Bolívia com reservas; veja relacionados

Quinta-feira tem @SudamericanaBR!

Sem Renato Gaúcho, preservado por recomendações médicas, o Fluminense decidiu não levar seus titulares para o confronto contra o San José. O auxiliar Alexandre Mendes será o técnico designado para o duelo. Ao chegar à Bolívia, o Tricolor Carioca realizará mais um treinamento antes da partida.

Líder do Grupo F, com sete pontos, o Fluminense busca manter sua invencibilidade na Sul-Americana. Até agora, a equipe venceu o Once Caldas-COL na estreia por 1 a 0, fora de casa, goleou o San José por 5 a 0 no Maracanã e empatou com o Unión Española-CHI por 1 a 1.

Além da Sul-Americana, o Fluminense tenta seguir com a boa fase no Campeonato Brasileiro. A equipe está na quinta posição, com 13 pontos, três atrás do líder Palmeiras.