Globo anuncia Denílson como comentarista: 'Não tem lugar melhor'

Denílson, comentarista esportivo Imagem: Bruno Van Enck/BVEstúdio

Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo.

Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui, esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025.

Denílson, à Globo

Nova empreitada

Denílson se despediu em dezembro da Band. Ele estava na emissora desde que foi convidado para comentar a Copa do Mundo de 2010, tendo sido contratado na sequência. Atuou no Os Donos da Bola até se firmar no comando do Jogo Aberto junto de Renata Fan.