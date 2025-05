São Paulo ganha descanso após vitória na Libertadores e se reapresenta na quinta-feira

Mais um passo importante na Copa ?#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/L8EO8W49Rk

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2025

Para o confronto, o São Paulo deve seguir sem Oscar, que ainda está no processo de transição física. Além disso, Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo) devem ser baixas certas.

Esta será a terceira vez que o São Paulo encara o Palmeiras na atual temporada. Até o momento, o Tricolor não venceu, amargando um empate e uma derrota - ambos os resultados foram pelo Campeonato Paulista.

Desde a derrota para o Palmeiras na semifinal do Estadual, o São Paulo não perdeu mais em 2025. O Tricolor detém uma sequência invicta de 11 partidas, com sete empates e quatro vitórias. Agora, a expectativa é voltar a vencer no Brasileirão, já que a equipe soma apenas um triunfo nas primeiras sete rodadas.