Com numerada liberada, Portuguesa inicia venda de ingressos para jogo com Rio Branco-ES

O torcedor da Portuguesa tem bons motivos para ir ao Canindé neste sábado, às 17h (de Brasília), quando a Portuguesa recebe o Rio Branco-ES, pela quarta rodada da Série D do Brasileirão.

Além de poder assumir a liderança do grupo com uma vitória sobre os capixabas, o duelo também marca a abertura parcial do setor das cadeiras numeradas, que poderá receber até 2 mil torcedores. A liberação acontece após melhorias pontuais realizadas no Canindé, que também englobaram as cabines de imprensa e os camarotes.

"É um jogo importante em casa, com o apoio da nossa torcida, com a força que temos dentro do Canindé. É preciso estar bem concentrado para fazer uma grande partida e continuar somando na competição, brigando sempre ali na parte de cima para estar bem posicionado na tabela", exaltou o atacante Cristiano.