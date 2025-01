Após folga de fim de ano, NBB retorna com dois jogos na quinta-feira

O NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25 será retomado após o período de folga de final de ano. A competição reserva duas partidas nesta quinta-feira, com destaque para o clássico entre Corinthians e Vasco, na capital paulista.

No outro jogo do dia, o Botafogo irá visitar o Pinheiros, no Poliesportivo Henrique Villaboim. A primeira semana da temporada em 2025 traz ainda mais seis jogos.

Na classificação do NBB, o Minas aparece em primeiro lugar, com 36 pontos, seguido de Flamengo, Brasília, Franca e União Corinthians-RS.