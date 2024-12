Bennett é cestinha e São Paulo ganha duelo direto com Brasília

Dois times que brigam por posições na edição de 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) se enfrentaram neste sábado (21). Em partida realizada no ginásio Nilson Nelson, no Distrito Federal, o Caixa/Brasília recebeu o São Paulo. Mesmo como visitante, o Tricolor foi superior e venceu com dificuldades por 85 a 83. Os ataques prevaleceram no primeiro tempo e os dez minutos iniciais acabaram sendo cruciais para o resultado positivo dos comandados do técnico Guerrinha

O Brasília chegou a reagir e diminuir a distância na volta do intervalo, mas o São Paulo soube administrar a liderança e ganhou. Apesar de perder em rebotes (38 a 37) e assistências (17 a 11), o Tricolor foi melhor que o rival nos arremessos, anotando mais cestas e com aproveitamento superior em bolas de três, dois e lances livres. O armador Bennett foi o cestinha do confronto com 27 pontos. O armador Fischer ajudou com 16 e dois atletas fizeram dez: o ala-pivô Paulo e o pivô Ansaloni.

Pelo lado derrotado, ala Von Haydin liderou em pontos com 20. Na sequência, o armador Lucas anotou 15 e mais dois jogadores colaboraram com 14: o ala-pivô Nesbitt e o ala Pedro. O segundo, inclusive, deixou a quadra com duplo-duplo, já que pegou 11 rebotes. O resultado negativo mantém o Brasília em terceiro lugar, mas com queda de aproveitamento de 68,8% para 64,7%: 11 vitórias em 17 partidas. Já o São Paulo saltou da sétima, com 60%, para a quarta posição, com 62,5%.