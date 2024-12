Georginho comanda, Sesi Franca derrota Vasco e segue na briga pelo G4 do NBB

Wesley terminou como cestinha da partida ao anotar 20 pontos para o Sesi Franca. Além disso, os visitantes tiveram Hinkle (15), Georginho (14) e David Jackson (13) pontuando na casa dos dois dígitos. Do lado vascaíno, Eugeniusz foi destaque com 17 pontos.

Lee "faz chover" em Caxias e Pinheiros vence na prorrogação

Como já dito, quem também está na briga pelo 4º lugar do NBB é o Pinheiros. Assim como o Franca, o time azul e negro também chegou a sua 10ª vitória da temporada neste sábado (21). Entretanto, o resultado positivo veio após uma prorrogação contra o Caxias do Sul fora de casa: 101 a 92.

Com 26 pontos, o Pinheiros está na 5ª colocação, perdendo nos critérios de desempate apenas para o São Paulo. Com o revés, o Caxias do Sul segue amargando a lanterna da competição, somando sua nona derrota consecutiva. Até o momento, os gaúchos venceram apenas três vezes em 16 partidas.

Somente o armador David Lee Sloan foi responsável por um terço dos pontos feitos pelo Pinheiros neste sábado. O camisa número 1 anotou 31 pontos em cerca de 35 minutos jogados, terminando com mais de 60% de aproveitamento nos arremessos. Ele ainda anotou um duplo-duplo com 15 assistências. Agapy também fez dois dígitos dois fundamentos ao marcar 16 pontos e pegar 10 rebotes.

Agenda

O próximo compromisso do Pinheiros no NBB está marcado para a segunda-feira (23), quando enfrenta o União Corinthians. No mesmo dia, o Vasco recebe o Bauru Basket, o Franca encara o Botafogo e o Caxias do Sul duela contra o Corinthians.