Santos se reapresenta com poucas novidades e dá início à pré-temporada de 2025

Exatos 40 dias após o final da Série B do Brasileirão, o elenco do Santos se reapresentou na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé, dando início à pré-temporada de 2025. O retorno do Peixe aos treinos teve poucas novidades.

O único reforço presente no local foi o zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino. O defensor, contudo, ainda não foi anunciado como reforço do clube.

Além do jogador, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, que voltam de empréstimo do Grêmio e do Shimizu S-Pulse, do Japão, respectivamente, também se reapresentaram com o restante do grupo.