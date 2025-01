CEO do Santos desconversa sobre reforços e justifica demissões: "Nova mentalidade"

Dentro desse novo organograma, o antigo CEO Paulo Bracks permanecerá como um diretor geral do Santos. Ele, no entanto, ficará responsável por outras áreas do clube, como os setores administrativo, financeiro, jurídico, entre outros.

"Escolhemos trabalhar em um tripé para trabalhar com o Pedro Caixinha, que é busca por uma unidade do Santos. Precisamos ter uma forma de pensar parecido na Vila e no CT Rei Pelé. Segundo, a modernidade. Precisamos colocar o Santos e suas práticas alinhadas ao que tem sido feito de melhor no mundo. E terceiro, a identidade. Buscarmos uma nova identidade, não só na forma de jogar, mas também na maneira de gerir. E isso está atrelado ao perfil dos profissionais que frequentarão o CT e dos atletas que estão sendo escolhidos. Dentro de uma posição de CEO, é importante dizer que essas movimentações estão acontecendo dentro do departamento de futebol. Depois vamos para um segundo estágio, com as área administrativas, financeiras, contábeis... E aí temos o Paulo Bracks, que continua como diretor do clube. É muito importante o clube estabelecer seu foco no departamento de futebol nesse momento. O planejamento está sendo alterado e modificado dentro dessa nova visão que está sendo estabelecida com o Pedro Caixinha. O Marcelo Teixeira é extremamente grato a todos os profissionais que foram desligados nesta sexta-feira, por tudo o que fizeram na Série B e durante suas trajetórias pelo clube", afirmou.

O CEO também foi questionado sobre a chegada de reforços, mas desconversou. Ele evitou citar nomes de jogadores que negociam com o clube e disse que o Peixe está ativo na montagem do elenco, de acordo com a filosofia de trabalho do técnico Pedro Caixinha.

"Se eu começar a falar de todas as propostas que foram ventiladas, o clube não vai ter sucesso em nenhum movimento. E a coletiva toda será balizada em contratações que o Santos pode ter feito ou não ter feito. Então não vamos falar de negociações em andamento porque não faz sentido. Às vezes surgem nomes que nem foram cogitados ou foram apenas consultados. Acho que esse debate é improdutivo. Então a gente pode debater o que estamos começando a fazer de planejamento", comentou.

"O grande ponto é a torcida entender que estamos tomando decisões para o clube ser competitivo. Desde a chegada do Caixinha, montamos um plano de ação e estamos cumprindo. Acredito que o mais importante, disse isso na minha chegada, é tomar as decisões certas. Se você tomar decisões de forma descabida você acaba onerando o clube. Você precisa estar alinhado com o departamento de futebol como um todo. Precisam estar pensando de uma forma parecida. Estamos conseguindo trabalhar dentro de um norte", finalizou.

Ainda em meio à indefinições, o elenco do Santos se reapresenta ainda nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. Passado mais de um mês do término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe ainda não anunciou nenhum reforço. O 'atraso' tem incomodado a torcida nas redes sociais.