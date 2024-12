Dono do Atlético-MG justifica escolha por Cuca e promete investimento no futebol

Rubens Menin, principal acionista da SAF do Atlético-MG, falou sobre a decisão de contratar o técnico Cuca para a temporada de 2025 e prometeu investir no futebol para repor as saídas de jogadores, como a do atacante Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras.

Por mais que Cuca seja o treinador mais vitorioso da história do clube, sua chegada sofreu contestações, tanto pela sua condenação por estupro em 1989, que acabou sendo anulada, tanto pelo histórico recente de deixar as equipes que comanda. Menin justificou a escolha citando a identificação do treinador com o Galo.

"Nosso comandante Cuca está aí, vencedor, gosta do Atlético, conhece o Atlético, espero que traga muitos títulos apara nós", comentou Menin de forma breve em vídeo postado no Instagram.