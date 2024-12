Campeonato Francês responde Cristiano Ronaldo com provocação envolvendo Messi

Leo Messi jugando con 38 grados ???? pic.twitter.com/2AWglqm8zk

? Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024





Após a afirmação do português, o perfil da Ligue 1 em espanhol publicou uma imagem de Messi com a taça da Copa do Mundo com a leganda "Leo Messi jogando com 38 graus". O torneio ocorreu no Catar, próximo da Arábia Saudita, onde joga Cristiano Ronaldo.

Cristiano não teve um bom desempenho na Copa do Mundo de 2022. A seleção portuguesa foi eliminada do Mundial nas quartas de final para o Marrocos, enquanto Messi foi campeão pela Argentina.