Vini Jr. acompanha vitória do Knicks na NBA e troca camisa com Josh Hart

Após assistir uma partida da NFL no último domingo, Vinicius Júnior foi prestigiar a NBA nesta quarta-feira (25). O atacante do Real Madrid aproveitou o Natal para acompanhar a vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs por 117 a 114, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O astro brasileiro trocou camisa com Josh Hart, ala-armador do Knicks. Ambos assinaram a blusa e posaram para fotos. Nas redes sociais, o time de basquete celebrou a visita do ex-flamenguista. "Bom tem ver", escreveram.

Vinicius Júnior aproveitou a folga de final de ano no Campeonato Espanhol para viajar aos Estados Unidos. No último domingo, ele assistiu à vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela NFL.